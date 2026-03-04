Прокуратура проверила падение козырька дома в Варских, возбуждено уголовное дело

Прокуратура провела проверку после того, как в СМИ появилась информация о том, что козырек над подъездом дома на улице Советской в поселке Варские обрушился. Выяснилось, что управляющая компания ООО «Рязанский городской оператор» плохо очищала дом от снега, в том числе и сам козырек. Из-за этого 1 марта 2026 года он рухнул, что создало угрозу жизни людей. Теперь следственные органы будут разбираться в действиях руководства компании. Прокуратура взяла расследование под контроль.

