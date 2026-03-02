Жители Рязанской области рассказали об обрушении козырька над крыльцом дома

Жители поселка Варские рассказали об обрушении козырька над крыльцом многоквартирного дома. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия».

По словам очевидцев, инцидент случился на улице Советской, дом 6, всего через несколько секунд после того, как в подъезд вошли люди с детьми.

В сообщении отметили, что это уже второе обрушение за неделю: до этого в поселке обвалилась крыша одного из домов.

Жители выразили недовольство работой управляющей компании ООО РГО, которая, по их словам, не проводила очистку снега и льда ни на земле, ни на крышах с козырьками в течение всей зимы.