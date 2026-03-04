Появились подробности инцидента с мужчиной, испугавшего людей ружьем под Рязанью

Жители села Варские сообщили в полицию, что на улице ходит мужчина с оружием. Сотрудники быстро прибыли на место и выяснили, что это 26-летний местный житель. Его нашли и задержали. У него оказалось страйкбольное ружье, которое выглядит как автомат, но на самом деле не является настоящим оружием. Как выяснилось, мужчина в последнее время злоупотреблял спиртным. В очередной раз выпивая с друзьями алкоголь, он похвастался страйкбольным ружьем. По дороге домой он размахивал им и кричал на всю улицу, что испугало окружающих. Теперь против него возбуждено уголовное дело за хулиганство, ему может грозить до 7 лет тюрьмы.

