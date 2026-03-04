Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
Чтв, 05
Птн, 06
-4°
ЦБ USD 77.61 0.44 04/03
ЦБ EUR 90.31 -0.42 04/03
Нал. USD 77.60 / 77.70 04/03 09:25
Нал. EUR 91.01 / 91.90 04/03 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 2026 16:25
454
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 2026 14:46
3 175
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
768
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 299
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Под Рязанью задержали голого мужчину, он испугал людей стрельбой
По словам очевидцев, 2 марта, около полудня, неизвестный мужчина бегал якобы с оружием и стрелял в прохожих в поселке Варские. Сообщается, что голого рязанца быстро задержали. Никто не пострадал.

Под Рязанью задержали голого мужчину, он испугал людей стрельбой. Кадры с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Топор. Рязань».

По словам очевидцев, 2 марта, около полудня, неизвестный мужчина бегал якобы с оружием и стрелял в прохожих в поселке Варские. Сообщается, что голого рязанца быстро задержали. Никто не пострадал.

Фото: «Топор. Рязань».