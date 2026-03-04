Под Рязанью задержали голого мужчину, он испугал людей стрельбой

По словам очевидцев, 2 марта, около полудня, неизвестный мужчина бегал якобы с оружием и стрелял в прохожих в поселке Варские. Сообщается, что голого рязанца быстро задержали. Никто не пострадал.