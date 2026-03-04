На пяти улицах в Рязани восстановили подачу электроэнергии
На пяти улицах в Рязани восстановили подачу электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба электросетей.
В 21:15 восстановлена часть электроснабжения по следующим улицам:
- Костычева,
- Новаторов,
- Крупской,
- Зафабричной,
- Птицеводов.
Бригады продолжают ремонтно-восстановительные работы.
Ранее в Рязани массово отключили свет из-за аварии.