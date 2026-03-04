В Рязани из-за аварии массово отключили свет
В Рязани из-за аварии массово отключили свет. Об этом сообщает пресс-служба рязанских электросетей.
Вечером в среду, 4 марта, электричество отключили на следующих улицах:
- 4-й Коломенский проезд,
- 5-й Коломенский проезд,
- 6-й Коломенский проезд,
- Сельскохозяйственный переулок,
- Великанова,
- Ветеринарной,
- Коломенской,
- 1-й Коломенский проезд,
- 2-й Коломенский проезд,
- Тракторной,
- Крупской,
- Народный бульвар,
- 1-й Тракторный проезд,
- 2-й Тракторный проезд,
- 3-й Тракторный проезд,
- Комбайновой,
- Московском шоссе.
В электросетях отметили, что ремонтные работы будут проводить до полного восстановления.