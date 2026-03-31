Власти прокомментировали промыв плотины в Рязанской области

Власти прокомментировали промыв плотины в Шиловском районе. Ответ опубликовали под постами губернатора Павла Малкова.
В администрации Шиловского района сообщили, что специалисты подрядной организации, проводившей ремонт плотины летом 2025 года, выехали на место. «Они оценят масштаб промыва и определят перечень необходимых работ. В рамках гарантийных обязательств все недостатки устранят в максимально короткие сроки. Жителям деревни оказана необходимая помощь, связь с ними поддерживается на постоянной основе», — написали в комментарии.
Напомним, 29 марта 2026 года из-за обильного паводка на дороге Алехово-Новоершово
Местные жители отметили, что ремонт этого участка проводился летом 2025 года, но при замене двух старых труб на одну новую пропускная способность сооружения снизилась. В деревне постоянно проживают люди, в том числе ветераны труда и участники СВО. Аналогичная ситуация уже случалась здесь 1 апреля 2024 года — тогда промыв оперативно устранили силами самих жителей.
