Власти прокомментировали промыв плотины в Рязанской области

В администрации Шиловского района сообщили, что специалисты подрядной организации, проводившей ремонт плотины летом 2025 года, выехали на место. «Они оценят масштаб промыва и определят перечень необходимых работ. В рамках гарантийных обязательств все недостатки устранят в максимально короткие сроки. Жителям деревни оказана необходимая помощь, связь с ними поддерживается на постоянной основе», — написали в комментарии.

Власти прокомментировали промыв плотины в Шиловском районе. Ответ опубликовали под постами губернатора Павла Малкова.

Напомним, 29 марта 2026 года из-за обильного паводка на дороге Алехово-Новоершово произошел промыв плотины, и жители деревни Новоершово оказались отрезаны от большой земли.

Местные жители отметили, что ремонт этого участка проводился летом 2025 года, но при замене двух старых труб на одну новую пропускная способность сооружения снизилась. В деревне постоянно проживают люди, в том числе ветераны труда и участники СВО. Аналогичная ситуация уже случалась здесь 1 апреля 2024 года — тогда промыв оперативно устранили силами самих жителей.

Фото: соцсети.