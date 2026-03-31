В Рязани побит температурный рекорд 2007 года

По данным на 15.00 31 марта, воздух в Рязани прогрелся до +16,3°С. Предыдущий температурный рекорд фиксировали в 2007 году. Тогда температура воздуха составляла в городе +15,9°С. Ранее в Рязанской области объявили метеопредупреждение из-за аномально жаркой погоды. По данным МЧС, с 1 по 5 апреля в регионе ожидается температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.