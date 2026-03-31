МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

В Рязанской области объявили метеопредупреждение из-за аномально жаркой погоды. По данным МЧС, с 1 по 5 апреля в регионе ожидается температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Специалисты предупреждают, что в этот период необходимо внимательно относиться к самочувствию, а также соблюдать меры безопасности.

Если вы стали свидетелем происшествия, следует звонить по единому номеру экстренных служб 101.