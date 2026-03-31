В пожаре в Рязани погибли два человека

В пожаре в Недостоеве погибли два человека. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе МЧС. В ведомстве рассказали, что площадь пожара была 20 м². Погибли 60-летняя женщина и 67-летний мужчина. Пожарные спасли из огня пять человек, в том числе ребенка. Эвакуировано 15 человек. На месте происшествия работало пять единиц пожарной техники и 15 человек личного состава. Напомним, с утра появились кадры с улицы Сельских Строителей. В соцсетях сообщили о погибшей женщине.

