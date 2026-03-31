Очевидцы сообщили о погибшей женщине в квартирном пожаре в Рязани

В квартирном пожаре на улице Сельских Строителей погибла женщина. Обстоятельства устанавливаются. Официальную информацию о пожаре пока не опубликовали. Напомним, возгорание произошло утром 31 марта, о нем стало известно около девяти утра.