В Кремле ответили на предложение Зеленского о Пасхальном перемирии

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Москва не увидела четко сформулированной инициативы. «Зеленский должен взять на себя ответственность и принять решение, чтобы выйти на мир, а Украина хочет хоть какое-то перемирие. Понятно, что киевский режим отчаянно нуждается в перемирии, в любом перемирии, потому что динамика на фронтах свидетельствует о том, что российские войска по всей линии фронта продвигаются вперед», — заявил он Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху.

