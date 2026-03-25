В Лесопарке 4 апреля пройдет сап-фестиваль «Рязанское море». Об этом сообщили в соцсетях Рязанской ВДНХ.
Отмечается, что прогулка на сапах по затопленному Лесопарку и далее по разлитой Оке доступна всем желающим, достигшим совершеннолетия.
Регистрация участников начнется в 11:00. Старт заплыва — в 14:00 после инструктажа.
Сбор участников — на Рязанской ВДНХ. Там пройдет зарядка от фитнес-тренеров, будет организована концертная и развлекательная программа. На площадке установят раздевалки с обогревом.
Также на Рязанской ВДНХ будут работать фудтраки от бренда «Резиденция вкуса».
Кроме того, участников «Рязанского моря» ждут подарки от партнеров, конкурс на лучший костюм, розыгрыш призов и другое.
Возрастное ограничение — 18+.
Фото в галерее — скриншот с сайта сап-фестиваля «Рязанское море».