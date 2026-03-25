В Лесопарке 4 апреля пройдет сап-фестиваль «Рязанское море»

В Лесопарке 4 апреля пройдет сап-фестиваль «Рязанское море». Об этом сообщили в соцсетях Рязанской ВДНХ.

Отмечается, что прогулка на сапах по затопленному Лесопарку и далее по разлитой Оке доступна всем желающим, достигшим совершеннолетия.

Регистрация участников начнется в 11:00. Старт заплыва — в 14:00 после инструктажа.

Сбор участников — на Рязанской ВДНХ. Там пройдет зарядка от фитнес-тренеров, будет организована концертная и развлекательная программа. На площадке установят раздевалки с обогревом.

Также на Рязанской ВДНХ будут работать фудтраки от бренда «Резиденция вкуса».

Кроме того, участников «Рязанского моря» ждут подарки от партнеров, конкурс на лучший костюм, розыгрыш призов и другое.

Регистрация открыта на сайте по ссылке .

Возрастное ограничение — 18+.

Фото в галерее — скриншот с сайта сап-фестиваля «Рязанское море».