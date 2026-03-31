Рязанцы пожаловались на состояние школьного стадиона в Песочне

Рязанцы пожаловались на состояние школьного стадиона в Песочне. Информация опубликована под постами губернатора Павла Малкова. Жалобы поступили на состояние стадиона школы № 9/31 на улице Советской Армии. «Он в ужасном состоянии, заниматься спортом на нем невозможно, беговая дорожка разрушена полностью, футбольное поле заросло сорняками, ворота поломаны, спортивные снаряды непригодны для использования. Других спортивных объектов вблизи данного района нет, ближайший — у школы № 75», — написано в сообщении. Отмечается также, что на стадионе регулярно гуляют люди с собаками. Рязанец призвал привести объект в порядок, потому что поблизости спортивные стадионы отсутствуют. По его словам, ближайший — в другом конце микрорайона у школы № 75.

Ранее губернатор Павел Малков сообщил, что в Рязанской области откроют 87 школьных стадионов и спортивных площадок для жителей в рамках проекта «Открытый стадион».