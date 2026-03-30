В Рязанской области откроют 87 школьных стадионов

В Рязанской области откроют 87 школьных стадионов и спортивных площадок для жителей. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Проект «Открытый стадион» позволяет жителям заниматься спортом на школьных площадках в выходные дни и во время каникул. В прошлом году такие стадионы открыли в школах № 29 и № 75 в Рязани.

В этом году планируют открыть еще три площадки в Рязани, а также запустить проект во всех муниципалитетах региона. Всего по области для жителей будут доступны 87 школьных спортивных пространств.

