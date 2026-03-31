В МЧС рассказали о ситуации с половодьем 31 марта

По данным мониторинга, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 32 сантиметра и составляет 331 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста. В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке вырос на 26 сантиметров и составляет 371 сантиметр. В Касимове уровень Оки повысился на 6 сантиметров и составляет 351 сантиметр. В реке Мокша в Кадоме уровень воды повысился на 27 сантиметров и составляет 308 сантиметров. В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень повысился на 68 сантиметров и составляет 355 сантиметров. В районе села Троица уровень воды в реке Ранова повысился на 51 сантиметр и составляет 679 сантиметров. У Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 15 сантиметров и составляет 242 сантиметра.

В МЧС рассказали о ситуации с половодьем 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным мониторинга, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 32 сантиметра и составляет 331 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста. В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке вырос на 26 сантиметров и составляет 371 сантиметр. В Касимове уровень Оки повысился на 6 сантиметров и составляет 351 сантиметр.

В реке Мокша в Кадоме уровень воды повысился на 27 сантиметров и составляет 308 сантиметров.

В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень повысился на 68 сантиметров и составляет 355 сантиметров.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова повысился на 51 сантиметр и составляет 679 сантиметров.

У Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 15 сантиметров и составляет 242 сантиметра.

На данный момент затоплено 13 низководных мостов:

через реку Ранова вблизи населенного пункта Шелемишево, Скопинского муниципального округа Рязанской области. Имеется объездной путь, расстояние объезда 18 км.;

через реку Пара, возле населенного пункта Дмитриевка и населенного пункта Ширино, Сапожковского муниципального округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа;

через реку Пара, подворье Скит Свято-Данилова монастыря Сапожковского муниципального округа. Мост не перекрыт. Объездной путь отсутствует;

через реку Пара, соединяющий сёла Береговое и Летники Путятинского муниципального округа. Мост закрыт. Имеется объездной путь;

через реку Истья у населённый пункт Острая Лука, Ерофеевская Слобода, Спасского муниципального округа. Мост перекрыт. Объездной путь отсутствует. Организована лодочная переправа;

через реку Мостья, села Пустотино Кораблинского округа. Транспортное сообщение приостановлено. Организована лодочная переправа;

через реку Ранова в селе Кипчаково Кораблинского округа. Имеется объездной путь;

через реку Хупта, возле деревни Норовка Александро-Невского муниципального округа. Имеется объездной путь;

через реку Пара, соединяющий село Песочня и деревню Черняевка Путятинского муниципального округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа;

через реку Проня возле населённого пункта Бутырки, посёлка Кипенский Старожиловского муниципального округа. Объездной путь отсутствует;

через реку Истья вблизи улицы Дятьковская в населённом пункте Огородниково Спасского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Имеется пешеходное сообщение;

через реку Вожа у деревни Валищево Рыбновского муниципального округа. Объездной путь отсутствует. Имеется пешеходное сообщение;

через реку Хупта в городе Ряжск. Движение закрыто, имеется объездной маршрут.

Также затоплено 4 участка автодороги: