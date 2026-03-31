Рязанцам показали ледоход на Мокше

Отмечается, что 30 марта на Мокше в Кадомском округе начался ледоход. «Льдины немногочисленные, поскольку основная часть льда растаяла из-за теплой погоды. Неделей раньше на Мокше еще сидели с десятка два любителей подледного лова», — говорится в публикации.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что в реке Мокша в Кадоме уровень воды повысился на 27 сантиметров. Он составляет 308 сантиметров.