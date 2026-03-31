Россиянам напомнили о законах, вступающих в силу с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в России вступят в силу ряд новых законов и правил. Среди них: возможно полное блокирование Telegram. Мессенджер уже рассылает россиянам уведомления о последней возможности приобрести премиум-подписку.

Также в начале апреля вступят в силу новые правила для сервисов рассрочки: ограничения по срокам выплат, запрет на плату за предоставление рассрочки и другие условия. Снизится максимальная переплата по микрозаймам сроком до одного года — с 130% до 100%.

С 1 апреля Польша перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта.

С начала апреля заселение в гостиницы будет возможно по биометрии или через мобильное приложение «Госуслуг».

Помимо этого, с 1 апреля изменится механизм ввоза товаров из стран ЕАЭС. С 1 апреля по 30 июня импортер должен подавать документ о предстоящей поставке за два дня до ввоза.

С 1 апреля организации обяжут предоставлять копии баз данных по запросу ФСБ.

Также изменится порядок выдачи водительских прав гражданам Южной Осетии и Абхазии — упрощённый порядок прекратит действовать.

Социальные пенсии и ряд других пенсионных пособий проиндексируют на 6,8%.

Также с 1 апреля упрощенную декларацию НДС можно подавать по новой форме.