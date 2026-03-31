Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
Вчера 11:19
393
Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
25 марта 14:05
2 394
Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
19 марта 18:45
1 403
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
18 марта 15:01
2 634
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
Россиянам напомнили о законах, вступающих в силу с 1 апреля
С 1 апреля 2026 года в России вступят в силу ряд новых законов и правил. С их полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Россиянам напомнили о законах, вступающих в силу с 1 апреля. Об этом пишет РБК.

С 1 апреля 2026 года в России вступят в силу ряд новых законов и правил. Среди них: возможно полное блокирование Telegram. Мессенджер уже рассылает россиянам уведомления о последней возможности приобрести премиум-подписку.

Также в начале апреля вступят в силу новые правила для сервисов рассрочки: ограничения по срокам выплат, запрет на плату за предоставление рассрочки и другие условия. Снизится максимальная переплата по микрозаймам сроком до одного года — с 130% до 100%.

С 1 апреля Польша перестанет признавать небиометрические российские загранпаспорта.

С начала апреля заселение в гостиницы будет возможно по биометрии или через мобильное приложение «Госуслуг».

Помимо этого, с 1 апреля изменится механизм ввоза товаров из стран ЕАЭС. С 1 апреля по 30 июня импортер должен подавать документ о предстоящей поставке за два дня до ввоза.

С 1 апреля организации обяжут предоставлять копии баз данных по запросу ФСБ.

Также изменится порядок выдачи водительских прав гражданам Южной Осетии и Абхазии — упрощённый порядок прекратит действовать.

Социальные пенсии и ряд других пенсионных пособий проиндексируют на 6,8%.

Также с 1 апреля упрощенную декларацию НДС можно подавать по новой форме.