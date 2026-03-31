1 апреля в Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами может пройти небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°С, днем +13, +18°С.

Опубликован прогноз погоды на 1 апреля в Рязанской области. Он появился на сайте регионального МЧС.

