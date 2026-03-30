В Рязанской области перекрыли участки дорог из-за повышения уровня воды в Оке
В Рязанской области временно перекрыли несколько участков дорог из-за подъема воды в реке Ока. Об этом сообщает официальный канал Минтранса региона. Закрыты для проезда: участок автодороги Шумашь — Заокское — Коростово (Рязанский округ); дорога на Рыбацкую деревню (Рязанский округ); участок между Игошино и Сенин Пчельник (Ермишинский округ).
При этом с завтрашнего дня возобновляет работу паромная переправа у села Юшта в Шиловском районе.
Водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными, выбирать безопасные маршруты и следить за обновлениями.