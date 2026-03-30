В Рязанской области из-за половодья затопило еще два моста и дорогу

По данным на 18:00 30 марта, затоплены: участок автодороги через реку Пет около села Станищи Пителинского округа. Транспортное сообщение нарушено. Организована лодочная переправа; низководный мост через реку Проня возле деревни Бутырки, поселка Кипенский Старожиловского округа. Объездной путь отсутствует; низководный мост через реку Истья около улицы Дятьковская в селе Огородниково Спасского округа. Объездной путь отсутствует. Имеется пешеходное сообщение. Ранее сообщалось о затоплении девяти мостов и трех участков дорог.