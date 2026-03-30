Стали известны подробности возгорания фуры на трассе в Рязанской области

Инцидент произошел 29 марта на трассе «Рязань — Ряжск» в селе Гулынки. Горел автомобильный полуприцеп с грузом массой семь тонн. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. Пламя тушили около трех часов. Погибших и пострадавших нет, причины пожара и ущерб устанавливают специалисты. Ранее сообщалось, что большегруз загорелся после столкновения с легковушкой.