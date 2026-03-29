В Рязанской области сгорел прицеп фуры

Отмечается, что инцидент произошел 29 марта в селе Гулынки Старожиловского района. Предположительно, прицеп фуры вспыхнул после ДТП с легковушкой, которую увез эвакуатор, следует из опубликованных кадров. На месте происшествия работали пожарные и полицейские. Информации о пострадавших не поступало, подробности уточняются. Согласно «Яндекс Картам», на дороге образовалась пробка.