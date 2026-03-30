Рязанцев попросили помочь семье, оставшейся из-за пожара без дома и документов

В селе Ольхи Ухоловского округа на улице Ольховские выселки в субботу, 28 марта, около пяти часов утра произошел пожар. Об этом РЗН. Инфо рассказала пострадавшая семья — Ирина и Анатолий Моруновы. В результате пожара дом полностью сгорел, не удалось спасти вещи, документы и банковские карты.

В селе Ольхи Ухоловского округа на улице Ольховские выселки в субботу, 28 марта, около пяти часов утра произошел пожар. Об этом РЗН. Инфо рассказала пострадавшая семья — Ирина и Анатолий Моруновы. В результате пожара дом полностью сгорел, не удалось спасти вещи, документы и банковские карты.

«В субботу я услышала грохот, как будто что-то упало. Думала, котенок что-то уронил. Вышла в коридор, а там пламя. По потолку идет. Попробовали потушить, но у нас все замкнуло, а вода зависит от электричества. Вижу, что пламя все охватывает», — поделилась Ирина.

Супруги вышли из дома босиком, в ночной одежде. Женщина хотела взять документы, но огонь распространялся быстро, сделать это было невозможно. По ее словам, причина пожара заключается в проводке. Несколько лет назад в доме обновили внутреннюю обстановку, приобрели мебель. Но Ирина отметила, что с проводкой проблем не было, она никогда не беспокоила, хотя и была старой.

«Буквально за 20-30 минут все было в пламени. Пожарные тушили долго, до обеда работы вели, несколько раз набирали воду. Сгорело все, что было в доме, что нажито за столько лет. Погибли некоторые животные», — рассказала пострадавшая.

По словам Ирины, у нее есть кролики, которых она успела перевести в дальние клетки, чтобы спасти. Супруг женщины занимается охотой, держит для этого шесть собак. Однако она отметила, что животные большие, их сложно будет прокормить в сложившихся обстоятельствах, поэтому пока ищут, кто за ними сможет присмотреть.

Семья временно проживает в соседнем доме.

«У нас есть ожоги, воспаления. Но изначально мы даже ничего не почувствовали: ни боли, ни холода. Людям спасибо, многие откликнулись, приезжали. Помогли», — сообщила Ирина.

Кроме того, из-за пожара немного пострадал и стоящий рядом дом. По словам Ирины, у соседей выбило некоторые стекла, на их сторону также упала часть крыши, но пожарные успели потушить.

Связаться с Ириной можно по номеру телефона: +7 (915) 615-85-43 или +7 (960) 803-73-10 .

Ранее из-за неисправной электропроводки дом сгорел в селе Спасского округа.