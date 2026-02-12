В Рязанской области сгорел дом из-за неисправной проводки

В селе Гавриловском Спасского округа около шести утра на улице Центральной сгорел дом. Отмечается, что зимой он пустовал. Об инциденте сообщил сосед, который вызвал пожарных. Пламя охватило всё деревянное здание, покрытое железной кровлей. Предварительная версия причины пожара — неисправная электропроводка.

Фото: ИД «Пресса».