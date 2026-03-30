Глава СК РФ поручил доложить по делу о бездомных собаках в Рязани

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Дашково-Песочне на протяжении длительного времени стаи безнадзорных собак обитают вблизи жилых домов, школ и детской площадки. Жители сообщают о систематических нападениях животных на людей, однако меры по отлову не принимаются. По данному факту следственное управление СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело.

Глава СК РФ поручил доложить по делу о бездомных собаках в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Дашково-Песочне на протяжении длительного времени стаи безнадзорных собак обитают вблизи жилых домов, школ и детской площадки. Жители сообщают о систематических нападениях животных на людей, однако меры по отлову не принимаются.

По данному факту следственное управление СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Олегу Васильеву доложить о результатах расследования.