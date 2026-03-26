Рязанцы вновь пожаловались на бродячих собак, разгуливающих по городу

Рязанцы вновь пожаловались на стаю бродячих собак. Об этом сообщили в пресс-службе «Рязань. Происшествия». По словам жителей района Дашково-Песочня, стою собак заметили рядом с парком Скобелева и ближних домов. «Чуть что сразу бегут всей толпой, гавкают и кусаются», — уточнили они. Жители обеспокоены тем, что рядом также находятся детские площадки и школы. Рязанцы надеются на принятие соответствующих мер по данной проблеме.

Ранее сообщалось о бросающейся на прохожих стае бродячих собак на улице Станкозаводская.