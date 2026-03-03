В РФ на выступления комика Алексея Щербакова сняли билеты с продажи

Продажа билетов на выступление юмориста в столичном концертном зале «Москва» на апрель приостановлена. В администрации зала сообщили, что информация об отмене концертов отсутствует. Билеты на концерты Щербакова в Обнинске и Твери проданы, сообщает РИА Новости. Причины отмены неизвестны, официального объявления нет. Директор артиста Дмитрий Матюнин отказался комментировать ситуацию, сообщает ТАСС.

В РФ на выступления комика Алексея Щербакова перестали продавать билеты. Об этом сообщили в телеграм-канале «Контекст».

Продажа билетов на выступление юмориста в столичном концертном зале «Москва» на апрель приостановлена. В администрации зала сообщили, что информация об отмене концертов отсутствует.

Билеты на концерты Щербакова в Обнинске и Твери проданы, сообщает РИА Новости. Причины отмены неизвестны, официального объявления нет. Директор артиста Дмитрий Матюнин отказался комментировать ситуацию, сообщает ТАСС. Щербаков стал известен благодаря шоу «Что было дальше?».

Также известно, что он дружит с Нурланом Сабуровым, которому запретили въезд в Россию на 50 лет.

Фото: соцсети.