В РФ на выступления комика Алексея Щербакова сняли билеты с продажи
Также известно, что он дружит с Нурланом Сабуровым, которому запретили въезд в Россию на 50 лет.

Фото: соцсети.