Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Комику Нурлану Сабурову с 30 января 2026 года запрещен въезд в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Решение о запрете было принято властями в интересах нацбезопасности и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. По информации ТАСС, комику запретили въезд на 50 лет из-за его критики СВО, а также за нарушения миграционного и налогового законодательства. Нурлан Сабуров прилетел в московский аэропорт Внуково из Дубая, но вместо встречи с семьей получил официальное уведомление о запрете въезда, сообщает Readovka. Пограничники объяснили ему, что решение связано с соображениями нацбезопасности, и отправили ожидать обратный рейс.

Комику Нурлану Сабурову с 30 января 2026 года запрещен въезд в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Решение о запрете было принято властями в интересах нацбезопасности и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

По информации ТАСС, комику запретили въезд на 50 лет из-за его критики СВО, а также за нарушения миграционного и налогового законодательства.

Нурлан Сабуров прилетел в московский аэропорт Внуково из Дубая, но вместо встречи с семьей получил официальное уведомление о запрете въезда, сообщает Readovka. Пограничники объяснили ему, что решение связано с соображениями нацбезопасности, и отправили ожидать обратный рейс.

По информации источника, Сабуров заявил, что не владеет русским языком и потребовал переводчика. При выборе рейса обратно он сообщил об отсутствии денег на билет, после чего его разместили на кушетке в аэропорту. Для его принудительной отправки из Дубая на утро были направлены два воздушных маршала.

Нурлан Сабуров является гражданином Казахстана и переехал в Россию в 2014 году, где несколько лет пытался получить гражданство. В мае 2025 года его задержали в московском аэропорту Шереметьево за нарушение сроков миграционного учета, после чего ему предписали покинуть страну и выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

Нурлан Сабуров известен как ведущий YouTube-шоу «Что было дальше?», участник КВН и телевизионного шоу «Stand Up». В 2020 году он вошел в топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии российского издания Forbes в категории «Новые медиа». В декабре 2025 года его концерты отменили в нескольких российских городах на фоне резонанса из-за шутки, озвученной в 2022 году о россиянах, переехавших в Казахстан из-за мобилизации.

Фото: Максим Константинов / Global Look Press.