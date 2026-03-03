Эксперт спрогнозировал рост цен на белый хлеб в России из-за обновленного ГОСТа

С 1 апреля 2026 года в России вступит в силу новый ГОСТ на белый пшеничный хлеб. Эксперт Александр Панченко прогнозирует, что из-за обновления цена хлеба может временно вырасти на 3-5%, передает издание «Абзац». Отмечается, что это связано с тем, что производителям нужно будет перенастроить оборудование под новые стандарты. Однако позже цена должна вернуться к прежним значениям. Также по новому ГОСТу разрешат некоторые пищевые добавки, которые, по мнению эксперта, улучшат качество хлеба и не навредят здоровью.

Панченко отметил, что последний раз ГОСТ на хлеб обновлялся в 1986 году, и сейчас изменения необходимы из-за технологического прогресса. Одно из нововведений — возможность производить хлеб весом менее 0,5 килограмма. Это поможет людям, живущим в одиночку или в маленьких семьях, не выбрасывать продукты.

Также по новому ГОСТу разрешат некоторые пищевые добавки, которые, по мнению эксперта, улучшат качество хлеба и не навредят здоровью.