В России введут ГОСТ на белый хлеб с 1 апреля

Теперь будет разрешено производить подовый хлеб овальной формы и белый хлеб массой менее 500 граммов, хотя раньше минимальная масса составляла 500 граммов. Максимальный срок выдержки хлеба на предприятии после выпечки не должен превышать 10 часов, но рекомендации по сроку реализации в торговле исключены.

С 1 апреля в России вводится новый стандарт на белый хлеб из пшеничной муки. Об этом сообщили в Росстате, передаю РИА Новости.