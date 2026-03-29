Уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся еще на 32 см за сутки

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 32 см. Он составляет 270 см выше нулевой отметки гидрологического поста. В области ситуация с половодьем следующая: Ока в районе села Старая Рязань поднялась еще на 19 см (уровень составляет 321 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ока в районе Касимова — +95 см (371 см); Мокша в черте рабочего поселка Кадом — +5 см (276 см); Проня в черте населенного пункта Быково — +9 см (244 см); Ранова в районе села Троица — +67 см (551 см); Верда у Скопина — +25 см (205 см).