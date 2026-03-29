Путина проинформировали о строительстве национального центра «Россия» в Рязани

Путин 26 марта дал старт строительству нового здания национального центра «Россия» в Москве. Гендиректор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова рассказала главе государства о будущем пространстве в столице, а также об открытых и будущих филиалах. По ее словам, в 2026 году первых посетителей примут пространства в Рязани и Севастополе. «По вашему поручению создаются филиалы в наших субъектах. Вы открывали первый во Владивостоке 7 сентября 2025 года, следом открылись на берегу Енисея в Красноярске и на берегу Иртыша в Ханты-Мансийске. В этом году мы открываем филиал в Рязани и в Севастополе», — сказала Виртуозова.

Президента России Владимира Путина проинформировали о строительстве национального центра «Россия» в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Путин 26 марта дал старт строительству нового здания национального центра «Россия» в Москве. Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова рассказала главе государства о будущем пространстве в столице, а также об открытых и будущих филиалах.

По ее словам, в 2026 году первых посетителей примут пространства в Рязани и Севастополе.

«По вашему поручению создаются филиалы в наших субъектах. Вы открывали первый во Владивостоке 7 сентября 2025 года, следом открылись на берегу Енисея в Красноярске и на берегу Иртыша в Ханты-Мансийске. В этом году мы открываем филиал в Рязани и в Севастополе. И недавно было согласовано восемь концепций новых пространств в субъектах РФ. Большое спасибо региональным командам, там уже активно ведется работа», — сказала Наталья Виртуозова главе государства.

В облправительстве напомнили, что здание филиала НЦ «Россия» общей площадью около 10 тысяч м² расположится в шаговой доступности от Рязанской ВДНХ и кремля. Гостей ждут интерактивная экспозиция исторического, культурного, научного и промышленного достояния региона, универмаг российских брендов, залы для проведения деловых, образовательных и культурных мероприятий.

Ранее губернатор Павел Малков сообщал, что филиал в Рязани откроется летом 2026 года.