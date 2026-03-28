Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
25 марта 14:05
2 074
Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
19 марта 18:45
1 309
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
18 марта 15:01
2 444
От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компан...
Журналист РЗН. инфо поговорила с директором компании «М...
18 марта 10:26
2 632
Все публикации →
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Ъ: экс-замминистра обороны готов рассказать о коррупции в обмен на сделку со следствием
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов изъявил желание заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Об этом сообщили в материале «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Иванов, который сейчас содержится в СИЗО «Лефортово», ознакомился со вторым уголовным делом — о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. Он готов сообщить следствию о противоправной деятельности ряда чиновников и об имуществе, нажитом незаконным путем. По его словам, это поможет обратить в доход государства собственность на миллиарды рублей.

Однако сделать это Иванов готов только «в случае объективной оценки содеянного им». Он отрицает получение взяток, но признает, что злоупотребил должностным положением, продолжив заниматься бизнесом после перехода на госслужбу.

Как написано в материале, по версии следствия, в 2018—2023 годах Иванов получал вознаграждение от предпринимателя Александра Фомина, соучредителя компании «Олимпситистрой». Речь идет о реставрации здания в Москве, строительстве усадьбы в Тверской области, кредите агрокомплексу и возведении бани рядом с домом бывшей жены экс-чиновника. В обмен, как считает следствие, военное ведомство заключало с компаниями Фомина крупные контракты.

Сам Иванов утверждает, что его отношения с Фоминым были партнерскими, они договорились о совместном предприятии еще в 2014 году, когда Иванов не был замминистра. Прибыль от проектов, включая строительство в Мариуполе и Судаке, планировалось делить поровну.

Напомним, Тимур Иванов уже отбывает 13-летний срок колонии строгого режима по делу о растрате при закупке паромов для Крымской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц» на сумму свыше 4 млрд рублей. Приговор был вынесен в июле 2025 года. Находясь под стражей, он неоднократно подавал ходатайство об отправке на СВО, но получил отказ.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ.