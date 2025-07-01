Экс-замминистра обороны Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии

Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, признав его виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Суд назначил Иванову 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС. Судья Сергей Подопригорев также лишил Иванова права занимать административные должности на срок 4 года и назначил 2 года ограничения свободы. Все ранее арестованные активы Иванова и его семьи были обращены в доход государства. Кроме того, Иванов лишен всех государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени. После оглашения приговора защита Иванова заявила о намерении обжаловать решение суда. Адвокат Денис Балуев подчеркнул, что с приговором не согласны и будут действовать в установленный законом срок. Суд также приговорил бывшего подчиненного Иванова, Антона Филатова, к 12,5 года колонии и штрафу в 25 миллионов рублей. Оба фигуранта дела получили сроки, которые включают время, проведенное под домашним арестом и в СИЗО. В ходе судебного разбирательства прокурор запрашивал для Иванова 14,5 года колонии, а для Филатова — 14 лет. Суд также конфисковал имущество и активы Филатова, а против конфискации активов выступило Агентство по страхованию вкладов, представляющее интересы обанкротившегося банка «Интеркоммерц».

Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, признав его виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Суд назначил Иванову 13 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Сергей Подопригорев также лишил Иванова права занимать административные должности на срок 4 года и назначил 2 года ограничения свободы. Все ранее арестованные активы Иванова и его семьи были обращены в доход государства. Кроме того, Иванов лишен всех государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени.

После оглашения приговора защита Иванова заявила о намерении обжаловать решение суда. Адвокат Денис Балуев подчеркнул, что с приговором не согласны и будут действовать в установленный законом срок.

Суд также приговорил бывшего подчиненного Иванова, Антона Филатова, к 12,5 года колонии и штрафу в 25 миллионов рублей. Оба фигуранта дела получили сроки, которые включают время, проведенное под домашним арестом и в СИЗО.

В ходе судебного разбирательства прокурор запрашивал для Иванова 14,5 года колонии, а для Филатова — 14 лет.

Суд также конфисковал имущество и активы Филатова, а против конфискации активов выступило Агентство по страхованию вкладов, представляющее интересы обанкротившегося банка «Интеркоммерц».

Фото: ТАСС