С 28 марта изменится расписание автобуса Рязань — Коростово

С 28 марта изменится расписание движения автобусов по маршруту № 149 Рязань — Коростово из-за перелива дороги. Об этом сообщили в Заокском ДК Рязанского округа. Автобусы будут отправляться из Рязани в 7:05, 15:00, 17:00 и 18:30. Из Коростово рейсы запланированы на 6:20, 7:40, 15:40, 17:40 и 19:10.

С 28 марта изменится расписание движения автобусов по маршруту № 149 Рязань — Коростово из-за перелива дороги. Об этом сообщили в Заокском ДК Рязанского округа.

Автобусы будут отправляться из Рязани в 7:05, 15:00, 17:00 и 18:30. Из Коростово рейсы запланированы на 6:20, 7:40, 15:40, 17:40 и 19:10.

Изменения будут действовать на время перелива дороги.