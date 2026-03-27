В Рязани уже 10 лет не могут сдать ФОК, на него потратили больше 35 миллионов

На заседании рязгордумы представили отчет контрольно-счетной палаты о достоверности бюджетной отчетности. Депутат Лилия Кривцова отметила недострой ФОКа на улице Касимовское шоссе № 38Б. КСП проверила достоверность показателей годовой отчетности и выяснила, что расходы в 35,8 млн на строительство ФОКа могут считаться безрезультатными. Объект не введен в эксплуатацию, часть оборудования на сумму более 5,2 млн отсутствует, а оставшееся в нерабочем состоянии. Кривцова поинтересовалась итогами проверки. Председатель КСП Павел Панин пояснил, что нарушения выявили при проверке годового отчета за предыдущие периоды. Объект до сих пор числится как незавершенный, и контрольный орган не может выдать предписание, но проблему отметили.