В Рязани уже 10 лет не могут сдать ФОК, на него потратили больше 35 миллионов
На заседании рязгордумы представили отчет контрольно-счетной палаты о достоверности бюджетной отчетности. Депутат Лилия Кривцова отметила недострой ФОКа на улице Касимовское шоссе № 38Б. КСП проверила достоверность показателей годовой отчетности и выяснила, что расходы в 35,8 млн на строительство ФОКа могут считаться безрезультатными. Объект не введен в эксплуатацию, часть оборудования на сумму более 5,2 млн отсутствует, а оставшееся в нерабочем состоянии. Кривцова поинтересовалась итогами проверки. Председатель КСП Павел Панин пояснил, что нарушения выявили при проверке годового отчета за предыдущие периоды. Объект до сих пор числится как незавершенный, и контрольный орган не может выдать предписание, но проблему отметили.

На заседании рязгордумы представили отчет контрольно-счетной палаты о достоверности бюджетной отчетности. Депутат Лилия Кривцова обратила внимание на недострой физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на улице Касимовское шоссе № 38Б.

КСП проверила достоверность отдельных показателей годовой бюджетной отчетности. Согласно проверке, расходы в объеме 35,8 миллиона рублей, направленные на строительство ФОКа, могут быть признаны безрезультатными.

Объект не ввели в эксплуатацию, часть оборудования на сумму более 5,2 миллиона рублей отсутствует и не была представлена к осмотру, а оставшееся оборудование находится в нерабочем состоянии. Депутат Кривцова поинтересовалась, чем закончилась проверка и решена ли проблема.

Председатель КСП Павел Панин пояснил, что нарушение нашли в ходе проверки годового отчета об исполнении бюджета за предыдущие периоды. Тогда выяснилось, что в управлении капитального строительства объект до сих пор числится, как незавершенный. Панин подчеркнул, что возможности выдать предписание или представление у контрольного органа нет, но на проблему обратили внимание объекты контроля.

«Там есть проектные документации, которые были куплены, но не использованы — по объекту необходимо принимать решения», — сказал председатель КСП.

Напомним, ФОК на Касимовском шоссе планировалось сдать в эксплуатацию в 2015 году. Тогда сообщалось, что из городского бюджета на эти цели было выделено 10 миллионов рублей.

Контрольно-счетная палата также обнаружила нарушения при расходовании средств на восстановление дома на улице Пушкина после взрыва 2022 года. По данным аудиторов, администрация города незаконно потратила из резервного фонда более 44,6 миллиона рублей, а материалы проверки уже направлены в правоохранительные органы.