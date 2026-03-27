В Рязани уволили директора гимназии № 2

В Рязани расторгли трудовой договор с директором гимназии № 2 Александром Щелоковым. Решение принято 23 марта 2026 года. В управлении образования и молодежной политики пояснили, что прекращение трудовых отношений «принято работодателем исходя из интересов участников образовательного процесса и эффективности управления образовательной организацией в связи с понижением основных показателей деятельности учреждения».

В соцсетях рязанка отметила, что решение приняли под конец учебного года, в преддверии выпускных экзаменов, что создает напряженную атмосферу в коллективе. «Сколько сил и нервов потратил Александр Алексеевич во время ремонта нашей гимназии, знаем только мы — родители и учителя», — написала она.

В мэрии сообщили, что временно гимназией руководит заместитель директора — опытный сотрудник, который уже работал в том числе как исполняющий обязанности руководителя. Учебный процесс идет в обычном режиме, сейчас подбирают нового директора.

Напомним, ремонт гимназии завершили в апреле 2025 года после пяти лет реставрации здания.

