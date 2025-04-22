Ученики рязанской школы № 3 вернулись в здание на Гагарина

Школьники переехали в здание 21 апреля. На Гагарина обучаются ученики 5-11 классов. На заседании правительства подчеркнули, что здание полностью отремонтировали, закупили новое оборудование. Переезд позволил всей школе обучатся в одну смену. Напомним, дети из гимназии № 2, ремонт которой занял пять лет, обучались в здании на Гагарина.

Ученики рязанской школы № 3 вернулись в родное здание на Гагарина после многолетнего ремонта гимназии № 2. Об этом сообщили на заседании регионального правительства во вторник, 22 апреля.

На заседании отметили, что школьники переехали в здание 21 апреля. На Гагарина обучаются ученики 5-11 классов. На заседании правительства подчеркнули, что здание полностью отремонтировали, закупили новое оборудование. Переезд позволил всей школе обучатся в одну смену.

Напомним, дети из гимназии № 2, ремонт которой занял пять лет, обучались в здании на Гагарина.

«В ходе проведения реставрационных работ по инициативе пользователя объекта изменили функциональные назначения некоторых помещений, расположение инженерных коммуникаций и оборудования, конструктивные и архитектурные решения. В связи с этим была доработка проектной документации. Эти обстоятельства повлияли на продление сроков выполнения работ», — писали в министерстве культуры РФ о многолетнем ремонте.