В Михайлове выполнят благоустройство общественной территории за 35 млн рублей

Работы проведут на площади Освобождения. Согласно документам, необходимо выполнить подготовительные работы, планировочные, разобрать покрытие тротуаров и дорожек, демонтировать фундаменты, светильники, вывезти мусор и уплотнить грунт. Также на площади появятся восемь уличных флагштоков, высота которых составит 12 метров, и информационный щит. Кроме того, подрядчик установит светильники с люминесцентными лампами, прожекторы, камеры видеонаблюдения, скамейки, качели с навесом, урны. Благоустройство завершат до 31 августа 2026 года. Заказчиком выступила администрация Михайловского муниципального округа.

На благоустройство общественной территории в Михайлове выделили 34 миллиона 886 тысяч рублей. Тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Ранее губернатор Павел Малков рассказал, что в 2026 году в Рязанской области благоустроят 25 общественных пространств. Работы пройдут в Рязани, Михайловском, Клепиковском, Старожиловском, Сапожковском округах и поселке Лесном.

Фото: сайт госзакупок.