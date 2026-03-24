В 2026 году в Рязанской области благоустроят 25 общественных пространств

Губернатор Павел Малков рассказал, что в 2026 году благоустроят 25 общественных пространств. Об этом он сообщил на заседании правительства 24 марта. Отмечается, что программа формирования комфортной городской среды работает уже несколько лет, жители сами выбирают приоритетные проекты для реализации в следующем году. Как рассказал Малков, в 2026 году в области благоустроят 25 общественных пространств, за которые проголосовали рязанцы. Работы пройдут в Рязани, а также в Михайловском, Клепиковском, Старожиловском, Сапожковском округах и поселке Лесном. Готовится запуск голосования за проекты 2027 года. Оно стартует 21 апреля и продлится до 12 июня.

Глава региона отметил, что в 2025 году в голосовании участвовали более 130 тысяч человек.

