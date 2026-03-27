Рязанцы сообщили о неприятном запахе на улице Большой

Жители Рязани пожаловались на сильный запах сероводорода в районе улицы Большой по дороге из Песочни в Дядьково. По словам очевидцев, неприятный запах был настолько сильным, что ощущался даже в автомобиле с закрытыми окнами.

Напомним, 19 марта в Дашково-Песочне выявили превышение ПДК сероводорода. Уровень концентрации составил 2,07 ПДКмр.