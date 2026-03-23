В нескольких районах Рязани зафиксировали превышения азота и сероводорода в воздухе

18 марта специалисты зафиксировали превышение уровня азота на улице Качевской. Максимальный уровень концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе составил 1,38 ПДКмр. 19 марта стационарным постом наблюдения за воздухом в Канищеве выявлены превышения ПДК оксида азота. Максимальный уровень концентрации составил 1,65 ПДКмр. Также 19 марта в Дашково-Песочне выявлено превышение ПДК сероводорода. Уровень концентрации составил 2,07 ПДКмр.