«Финуслуги»: в банках начали снижаться ставки по краткосрочным вкладам

После снижения ключевой ставки до 15% ставки по краткосрочным банковским вкладам начали снижаться, а по долгосрочным — наоборот, немного выросли. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов, сообщает сервис «Финуслуги». Так, из 20 крупнейших банков по объёму депозитов ставки снизили 16 банков, ещё два банка меняли ставки разнонаправленно. В итоге средние ставки по вкладам сроком до одного года за неделю снизились на 0,27-0,38 процентного пункта, а по вкладам сроком от полутора до трёх лет выросли на 0,04-0,28 процентного пункта.

По данным на 27 марта, средняя ставка по трёхмесячному вкладу в крупнейших банках составила 13,66%, по полугодовому — 13,30%, по годовому — 12,29%. При этом по более длинным вкладам ставки немного выше: на 1,5 года — 11,44%, на два года — 11,28%, на три года — 11,08%.

Напомним, 20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 15% годовых.