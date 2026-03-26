В СК назвали причину смертельного пожара в жилом доме в Рязани
В СК назвали причину смертельного пожара в жилом доме в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Пожар произошел ночью 22 марта 2026 года в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Советской Армии в Рязани. Погиб 52-летний хозяин квартиры.
Предварительная причина пожара, по данным СК, — небрежное обращение с огнем.
Следователи проводят проверку после гибели мужчины. Сотрудник управления осмотрел место происшествия. Назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.
Напомним, из-за возгорания в многоквартирном жилом доме эвакуировали семь человек.