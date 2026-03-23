В Рязани при пожаре погиб мужчина

Пожар случился 22 марта в многоквартирном жилом доме в Рязани. Погиб мужчина 1974 года рождения. Из-за возгорания эвакуировали семь человек. Всего за прошедшую неделю, с 16 по 22 марта, на территории Рязанской области произошло девять техногенных пожаров и шесть загораний мусора. Огнем уничтожено и повреждено восемь строений, одна машина. 16 марта при пожаре в многоквартирном жилом доме в Новомичуринске Пронского округа спасены три человека, из них пострадали двое детей. Их госпитализировали.

В Рязани при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

