В школе в Спас-Клепиках, где учился Есенин, появятся новый музей и киношкола

Для реализации проекта рассматривается вопрос привлечения федеральных и областных средств.

Губернатор Рязанской области Павел Малков побывал с рабочим визитом в Спас-Клепиках. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Глава региона посетил отдел Государственного музея-заповедника С.А. Есенина — Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу, осмотрел экспозицию.

Отмечается, что с главой администрации Клепиковского района Денисом Ефановым Малков обсудил проект по созданию молодежного центра в здании, находящемся рядом с музейным комплексом. Предполагается создание единого культурного пространства, включая киношколу и краеведческий музей.

По словам губернатора, для реализации проекта рассматривается вопрос привлечения федеральных и областных средств.

Кроме того, Малков оценил ход работ по комплексному благоустройству центральной части Спас-Клепиков, которое проводится поэтапно с 2021 года. Отмечается, что в скверах на улице Есенина, площади Ленина обновили дорожное покрытие, сделали освещение, установили детские площадки, малые архитектурные формы, провели озеленение. В 2024 году благоустроена территория между скверами по улицам Есенина и Просвещения.

Во время осмотра Малкову презентовали стратегию развития туризма района.

«Здесь вижу четкое позиционирование, комплексный подход. Все ориентировано, чтобы продвигать лесной туризм. Сделано интересно, с вниманием к мелочам. Оценки от жителей позитивные. И есть понимание, как этот маршрут развивать дальше: в сторону реки, центральной площади. Разработаны проекты для участия в дальнейшем отборе на предоставление федеральных средств.

Представителей бизнеса прошу обратить внимание на состояние фасадов зданий, на их оформление. Нужно внедрять единый дизайн-код. Рассчитываю, что благоустройство улиц станет стимулом для продолжения работы, для проведения уборок», — сказал Малков.