В пожаре в Московском районе Рязани спасли 18-летнюю девушку

Об этом РЗН. Инфо сообщили в региональном управлении МЧС. На месте работали две единицы техники и шесть сотрудников МЧС. «Спасли девушку 2008 года рождения. Площадь пожара — 15 м2», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также отметили, что в 5:51 утра 26 марта поступило сообщение о возгорании в квартире в доме № 2 на улице Новаторов. Пожар локализировали в 6:11, ликвидация горения — в 7:51. Напомним, очевидцы сообщили РЗН. Инфо, что возгорание произошло на 3-4 этаже. Жильцы отмечали сильное задымление подъезда.