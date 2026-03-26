Рязанцы не могут выйти из дома после пожара в многоэтажке

Инцидент произошел утром 26 марта в доме № 2 на улице Новаторов. Возгорание произошло на 3-4 этаже. Горела квартира. «Пожарные все потушили, но дымом заволокло весь подъезд. Все сидят дома, потому что весь подъезд в дыму, никто не может открыть двери. Электричество и газ отключили», — отметили местные жители. Сообщается, что пострадавших в пожаре нет.

