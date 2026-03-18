Рязанцы рассказали о бросающейся на прохожих стае бродячих собак

Рязанцы рассказали о стае бродячих собак на одной из улиц города. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN». Жители улицы Станкозаводская, 27, отметили, что животные бросаются на взрослых, детей и хозяев других собак. «Рядом находятся сады и школы», — добавили они.

